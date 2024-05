Origi Milan: quanto pesa il ritorno dell’attaccante a bilancio, il PIANO del club per il futuro

Tra i giocatori del calciomercato Milan cha ritorneranno dal prestito c’è Origi. In tal senso ecco quanto pesa a bilancio

Non solo acquisti e cessioni, il calciomercato Milan dovrà fare i conti anche con la situazione legata ai prestiti. Tra questi c’è Origi.

L’attaccante tornerà al club rossonero, in vista di una nuova collocazione (difficile una permanenza nella rosa del club di Via Aldo Rossi), ma quanto pesa l’attaccante a bilancio? Essendo un acquisto a parametro zero, il suo costo storico ammonta a 660mila euro, ovvero le commissioni pagate agli agenti per il suo ingaggio, come viene riportato da Calcio&Finanza.

Qualora rimanesse nel club, il suo costo per la prossima stagione sarebbe invece pari a 5,4 milioni di euro (considerando anche lo stipendio da 4 milioni netti firmato al momento della firma sul suo contratto sino al 30 giugno 2026). Il che significa che, in caso di cessione in estate, al Milan basterà incassare una somma maggiore per fare registrare una plusvalenza