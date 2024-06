Theo Hernandez Milan, c’è l’INDISCREZIONE che fa sognare i tifosi! TUTTI i dettagli

Theo Hernandez-Milan, c’è l’indiscrezione che fa felici i tifosi rossoneri: il club non ha ricevuto nessuna proposta concreta

Importante aggiornamento fornito da Sky sul calciomercato Milan e in particolare sul futuro di Theo Hernandez dopo le parole del terzino francese ieri in conferenza. I rossoneri, che vogliono rinnovare il contratto del ragazzo e hanno comunque fissato il prezzo a 100 milioni di euro, non hanno ricevuto nessuna proposta concreta.

Al momento dunque l’ipotesi più probabile è quella di una permanenza anche nella prossima stagione: da capire se con l’attuale contratto in scadenza nel 2026 o con un prolungamento.