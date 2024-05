Conceicao Milan, proseguono positivamente i contatti! Prossime ore decisive per il dopo Pioli ULTIME

Conceicao Milan, proseguono positivamente i contatti! Prossime ore decisive per il dopo Pioli. Le ULTIME sul nuovo allenatore

Aggiornamenti importanti per quanto riguarda il nuovo allenatore del Milan nella prossima stagione: come riportato dal giornalista di SkySport Manuele Baiocchini tramite X, continuano i contatti con l’agente di Conceicao, Jorge Mendes. Le prossime ore saranno molto importanti per il dopo-Pioli.

PAROLE – «Proseguono positivamente i contatti tra Jorge Mendes e il Milan. Le prossime 48 ore potrebbero essere molto importanti per trovare la squadra».