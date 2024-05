Thiago Motta Milan, l’allenatore è sempre più vicino alla Juve: i bianconeri preparato QUESTO contratto per il tecnico

Il grande sogno per la panchina del Milan è Thiago Motta. Purtroppo per i tifosi e per i dirigenti sembra destinato a rimanere tale. L’allenatore del Bologna, infatti, è sulla strada per diventare l’erede di Massimiliano Allegri alla Juve.

Come spiega il giornalista Alfredo Pedullà, il club bianconero è a lavoro per offrire al tecnico un contratto triennale. L’ingaggio sarà superiore ai 3,5 milioni di euro, ovvero le cifre che circolano in questo momento. Affare in via di definizione.