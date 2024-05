Pioli stringe la mano a Gilardino: «Ci tengo a fargli i complimenti, è una persona che apprezzo molto». Le parole in conferenza stampa

Stefano Pioli ha presentato in conferenza stampa Milan-Genoa, partita dove incontrerà Gilardino, suo ex giocatore ai tempi del Bologna.

COSA E’ CAMBIATO DA QUELLA PARTITA COL GENOA ALL’ANDATA – «Lì eravamo primi in classifica, era stato una partita difficile. Ci tengo a fare i complimenti a Gilardino, che ha messo insieme dei buoni giocatori. È stato un mio giocatore, è una persona che apprezzo molto. Dopo quella partita abbiamo incontrato i nostri rivali che han fatto un campionato incredibile e poi l’eliminazione con la Roma è stata dolorosa perché è arrivata in un momento in cui stavamo bene. È cambiato tanto ma dobbiamo finire bene».

