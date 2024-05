Buongiorno Milan, il difensore piace anche per l’ingaggio: ecco quanto guadagna al Torino il calciatore seguito dai rossoneri

Buongiorno è tra i profili maggiormente seguiti dal calciomercato Milan: il Torino ha blindato l’anno scorso il difensore fino al 2028 ma il suo addio a fine stagione è sempre più probabile.

Il difensore, che piace anche all’Inter, percepisce, come riportato da calciomercato.com, 900mila euro di parte fissa più bonus per arrivare a una cifra intorno a 1,2/1,3 milioni. Una cifra modesta che probabilmente aumenterà in un ipotetico passaggio.