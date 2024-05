Spogliatoio Milan, CONFESSIONE di Pioli: cosa sta dicendo alla squadra in questi giorni. Le parole in conferenza stampa

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa per presentare Milan-Genoa svelando quello che sta dicendo alla squadra in vista del finale di stagione.

CHE TASTI STA TOCCANDO – «Abbiamo l’occasione di dimostrare di essere un gruppo coeso, responsabile, che ha a cuore le sorti del club e dei tifosi. Abbiamo addosso una maglia importante, le motivazioni ci sono tutte. Non possiamo cambiare il nostro passato ma il nostro presente».

LA CONFERENZA STAMPA DI PIOLI ALLA VIGILIA DI MILAN GENOA