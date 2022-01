Serafini: «Mercato Milan? Vi dico la mia»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Luca Serafini intervenuto in collegamento negli studi di Sky Sport ha detto la sua sul mercato del Milan e il derby ormai prossimo contro l’Inter:

JUVENTUS – «Certamente li avrà. Ha messo il colpo in canna per rialnciarsi per il quarto se non per il terzo posto. Assolutamente sposta gli equilibri di questa squadra».

MERCATO GENNAIO – «Negli ultimi due anni a gennaio il Milan ha preso Ibrahimovic, Kjaer, Tomori e Saelemaekers ha fatto sostanzialmente quattro colpi del genere in due aperture di mercato di gennaio quest’anno è rimasto più in attesa. Con il vento che tira oggi si sono spostate anche le modalità delle occasioni»

TIFOSI MILAN DOPO IL MERCATO – «I milanisti sono inferociti per la campagna di gennaio di Juventus e Inter. Io credo che in questo abbia avuto un peso decisivo il punto con Spezia e Juventus perchè se in questi ultimi giorni di mercato il Milan avesse avuto i tre punti con lo Spezia e quindi solo un punto dietro l’Inter alla viglia del derby l’umore sarebbe cambiato. Se avessero preso Caicedo e Gosens i milanisti sarebbero ulteriolmente arrabbiati perchè prendono una riserva del Genoa e un giocatore che non sta bene».

SPESE – «Nel 2021 il Milan è stato uno dei dieci club che ha speso di più e non fa operazioni come la Juventus come Locatelli, Vlahovic e Cheisa perchè è gestito da un fondo e un fondo come ha fatto con Piatek tanto per dirne una non fa rate e quindi quando fai operazioni che vanno sopra i 20-25 milioni devi avere il tempo di organizzarla e di farla»