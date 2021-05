Senesi Milan, c’è il primo contatto ufficiale del club rossonero. I dettagli

Senesi Milan, c’è il primo contatto formale tra Maldini e la dirigenza del Feyenord: ecco i dettagli e le ultime sulla trattativa

Secondo quanto riportato da Trasnfermarkt, in attesa di conoscere il destino di Fikayo Tomori, il Milan si starebbe portando avanti in vista della prossima sessione di calciomercato avanzando un contatto formale per il difensore argentino del Feyenord Marcos Senesi.

Al momento, come riporta la stampa olandese, si tratterebbe di una richiesta di informazioni da parte di Maldini e Massara che vorrebbero conoscere le richieste dell’entourage del giocatore e del suo club di appartenenza prima di formalizzare un’offerta ufficiale.