Seedorf saluta Pelè: «Sarai sempre ricordato come il re del calcio». Il lungo messaggio dell’ex calciatore rossonero

Clarence Seedorf ha ricordato e salutato Pelè attraverso un lungo messaggio pubblicato su Instagram. Ecco le parole dell’ex calciatore del Milan:

«Le parole non potranno mai coprire tutti i sentimenti con la tua perdita. Gratitudine per la tua eredità. Un impatto che non può essere misurato semplicemente dalle tue 3 vittorie in Coppa del Mondo. Ma anche dall’amore delle persone nel mondo, dal tuo impatto sociale a livello globale, dalla consapevolezza per il razzismo che ha aperto le porte ai giocatori neri e, naturalmente, dalla tua magia con la palla… e da molto altro ancora. È stato un viaggio lungo e sorprendente. Ci hai insegnato così tante lezioni. Fino al tuo ultimo momento è stata tutta positività e amore verso le persone con cui ti sei connesso e il mondo intero. Sarai sempre ricordato come il re del calcio e, soprattutto, sarai ricordato per il grande essere umano che sei stato durante il tuo tempo su questa Terra. Triste che tu ci abbia lasciato. Sollevato dal fatto che non devi più soffrire. Hai vissuto con dignità e classe e te ne sei andato con dignità e classe. Io e la mia famiglia inviamo le nostre condoglianze alla tua famiglia, ai tuoi amici e a tutte le persone nel mondo che ti hanno ammirato. Riposa in pace, caro Pelè. Riposa in pace Re del calcio»