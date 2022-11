Seedorf gongola: «Il Milan è tornato»

Clarence Seedorf, ex centrocampista del Milan, ha commentato l’arrivo agli ottavi di Champions League dei rossoneri

Ospite a Prime Video, Clarence Seedorf ha commentato così la qualificazione del Milan agli ottavi di finale di Champion League:

«E’ un traguardo importante, frutto di un progetto partito qualche anno fa. Sono felice per tutti i milanisti. Mi sono piaciute tanto le parole di Maldini e Pioli dopo la partita. Il Milan è tornato il Milan, anche nelle parole perchè credono veramente di poter andare avanti. Per vincere qualcosa devi puntare in alto».