Seedorf: «Conceicao? Le valutazioni vanno fatte su questo. Il discorso vale anche per chi ha ruoli di potere»

Seedorf a La Repubblica ha detto la sua sulla questione futuro di Sergio Conceicao e delle alte cariche dirigenziali del Milan

Clarence Seedorf, intervistato da La Repubblica, ha detto la sua sulla scelta in vista del futuro riguardo allenatore e dirigenti del Milan. L’ex calciatore rossonero, che ha vestito anche le maglie di altri club di Serie A, è intervenuto così:

LE PAROLE: «Le valutazioni vanno fatte sull’intera stagione, non sul risultato di una o due partite. Lo stesso discorso vale anche per chi si trova in posizioni di potere».