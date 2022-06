Andrea Seculin, noto portiere, ha elogiato Mike Maignan indicandolo come miglior portiere della Serie A: le sue parole

Intervenuto a TMW, Andrea Seculin ha dichiarato:

«La scuola italiana dei portieri resiste? Si è dimostrato che se dai spazio ai ragazzi, possono crescere. Penso ad esempio a cosa ha fatto Vicario. Maignan miglior portiere del campionato? Direi di sì e non so in quanti se l’aspettassero ».