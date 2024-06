Seconda squadra Milan, il sindaco di Ancona si ARRENDE: «Ricorso? Sarebbe inutile. C’è un paradosso…». Le parole a TvPlay

Il sindaco di Ancona Daniele Silvetti è stato intervistato da TV Play e ha annunciato che non verrà fatto ricorso alla decisione della Covisoc di escludere la squadra dalla Serie C. Il Milan U23 si prepara a entrare in azione!

PAROLE – «La Covisoc ha sancito l’esclusione dell’Ancona Calcio dalla Serie C per via di alcuni inadempimenti relativi agli stipendi. La proprietà dell’Ancona è del 95% ad Hong Kong nella persona di Tony Tiong, il 5% è rimasto al vecchio proprietario Canil. Il ricorso? Sarebbe inutile perché non ci sono i presupposti concreti per farlo. Il versamento per gli stipendi entro il termine utile non è stato mai effettuato e quindi non ha senso fare ricorso. C’è un paradosso perché c’erano i soldi per una fare una fideiussione ma non per pagare gli stipendi».