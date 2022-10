Se parte Leao il Milan ha già in casa il suo erede

A dispetto di quello che si potrebbe pensare in questi casi, il Milan le sta provando davvero tutte per tenere Leao.

Il nuovo fenomeno portoghese è senz’altro l’uomo del momento in casa rossonera, sia dopo aver vinto il premio di miglior giocatore dello scorso campionato che dopo essere stato classificato al 14° posto nell’elenco di France Football per l’assegnazione del Pallone d’Oro, a dispetto di quanto pronosticato da tanti appassionati di scommesse.

Leao è stato senza ombra di dubbio uno dei migliori nelle ultime gare del Milan in campionato. Come è stato sottolineato anche sul blog sportivo L’insider, quella contro la Juve è stata probabilmente la miglior prestazione del portoghese nel corso delle ultime settimane. A riempire le pagine dei giornali è stato soprattutto il confronto con il centravanti serbo della Juve Vlahovic. Un confronto che il giocatore rossonero ha, in effetti, stravinto senza ombra di dubbio.

Leao rinnova o no?

È quello che si stanno chiedendo un po’ tutti in questo momento in casa rossonera. I tifosi sono senz’altro preoccupati che il talento portoghese possa lasciare il Milan e accasarsi verso altri lidi, in grado di offrire senza ombra di dubbio uno stipendio nettamente maggiore rispetto a quello che Leao percepisce in rossonero. Ad esempio, diversi club di Premier League potrebbero mettere sul piatto delle cifre che farebbero vacillare qualsiasi persona e giocatore. Anche il PSG ha dimostrato un notevole apprezzamento nei confronti di Leao e potrebbe pensare di fare la prima mossa, anche considerando che probabilmente perderà Messi dalla prossima stagione in avanti.

In ogni caso, la società rossonera, rappresentata da Maldini e Massara, sta facendo di tutto pur di far firmare il rinnovo a Leao. Pare che i prossimi giorni siano quelli decisivi in tal senso, dal momento che verrà fatta una proposta legata al nuovo ruolo da super star che Leao potrebbe avere nel Milan e nel campionato italiano. Insomma, per farla breve ci sarà senz’altro un ricco adeguamento allo stipendio. Attenzione, però, dal momento che non si andrà certamente oltre rispetto a quelli che sono i parametri e i vincoli imposti dalla società rossonera. Insomma, per la serie “offerta al top, ma senza sforare il nostro budget cap”.

L’erede di Leao c’è già?

Nel caso in cui, però, Leao dovesse finire per accettare le sirene estere e la corte di uno dei tanti club di Premier o del Psg, ecco che il Milan dovrà comportarsi di conseguenza sul mercato. Anzi, pare proprio che forse non sia nemmeno necessario ritornare a pensare al calciomercato.

Infatti, l’erede di Leao potrebbe vestire già adesso il rossonero. Stiamo parlando di Chaka Traorè, uno dei talenti più fulgidi e splendenti della primavera che viene allenata da una vecchia conoscenza del calcio italiano, ovvero Ignazio Abate, grande amico di Zlatan Ibrahimovic.

Le ultime partite nel campionato Primavera con la maglia rossonera sono state un chiaro esempio di quanto questo giocatore sia talentuoso. Traorè, classe 2004, sembra essere davvero pronto per il grande salto, a maggior ragione dopo aver realizzato una clamorosa tripletta nella vittoria dei rossoneri contro l’Udinese con il punteggio di 3-2.

E sembra un particolare non da poco il fatto che, al proprio al termine di questa gara al cardiopalma con l’Udinese, il talentino classe 2004 abbia di fatto ricevuto una sorta di investitura proprio da Leao. Il fenomeno portoghese, infatti, al termine di quella gara, ha postato su Twitter un messaggio che potrebbe significare molto, ovvero “Piccolo Chaka”. Traorè ha caratteristiche simili rispetto a Leao, dato che gioca già a sinistra nel 4-3-3, ma soprattutto è destro di piede.