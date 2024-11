Scudetto Milan, Tognoli non ha dubbi: «I favoriti sono loro. Sulla Nazionale dico questo»

Scudetto Milan, Cristiano Tognoli, giornalista de Il Giornale di Brescia, ha tolto i rossoneri dalla lotta al tricolore

Intervistato in esclusiva da Sampnews24, Cristiano Tognoli, giornalista de Il Giornale di Brescia, ha tolto il Milan dai candidati alla corsa scudetto:

Diamo uno sguardo alla Serie A. Napoli che allunga sulle rivali, pensa che sia la strafavorita allo Scudetto o potrebbero esserci dei ribaltoni?

«Credo che l’Inter sia ancora potenzialmente la squadra favorita per lo Scudetto, anche se questo Napoli senza coppe può essere un competitor importante alla vittoria finale»

Infine capitolo Nazionale. Azzurri in grande ripresa dopo il flop all’Europeo. Su cosa dovrebbe insistere Spalletti?

«Speriamo che sia davvero una rinascita e non solo un fuoco di paglia. C’è un centrocampista, molto forte, che sta dimostrando, dopo un periodo di adattamento, alla Fiorentina ma già lo aveva dimostrato al Monza che è Andrea Colpani; non capisco perché Spalletti non lo stia prendendo in considerazione»

