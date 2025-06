Scudetto, Papu Gomez si espone dice la sua sulla prossima Serie A: le parole

Scudetto, l’ex fantasista della Serie A ha scelto le sue pretendenti al titolo per la prossima stagione

Intervistato dal Quotidiano Sportivo, l’ex attaccante dell’Atalanta, Papu Gomez, si proietta già alla prossima stagione di Serie A e a quali squadre, oltre a Inter e Napoli, potrebbe coinvolgere la lotta scudetto.

PAROLE – «Il Napoli si vorrà ripetere, l’Inter sarà molto avvelenata, dopo aver perso scudetto e Champions in quel modo – dice l’argentino ex Atalanta -. Credo sarà una corsa a due, al massimo a tre se si inserisce la Juve o il Milan: ma le vedo entrambe ancora lontane. I bianconeri, però, hanno il mio giocatore preferito, che è ovviamente Yildiz. Il ragazzo ha colpi da fuoriclasse e grande personalità: si vede che vuole caricarsi la squadra sulle spalle. Gasperini a Roma? Gasp è un fenomeno. A Bergamo era in un’isola perfetta, ora ha una sfida bella impegnativa: ma anche la piazza dovrà aiutarlo, perché fino a gennaio-febbraio non si vedrà la vera Roma di Gasperini».