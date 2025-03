Scudetto Milan, Delio Rossi indica la sua favorita per il titolo: pronostico a sorpresa

Scudetto Milan, Delio Rossi, noto allenatore, ha indicato nel Napoli di Antonio Conte la favorita per il tricolore: le dichiarazioni

Intervistato in esclusiva su juventusnews24, Delio Rossi ha parlato così della lotta scudetto, corsa dal quale è uscito molto presto il Milan:

Qual è la squadra favorita per lo Scudetto?

«In tempi non sospetti dissi che il Napoli avrebbe lottato fino alla fine per la vittoria del campionato: non avere le coppe è un gran vantaggio. Conte è il miglior allenatore per preparare una partita a settimana, la lotta sarà con Inter e Atalanta».

