Scudetto Milan 2022, Materazzi recrimina ancora! Parole che pesano, l’ha detto veramente

Scudetto Milan 2022, Marco Materazzi recrimina ancora per il campionato perso dall’Inter tre anni fa: le sue dichiarazioni

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Marco Materazzi è tornato a recriminare per lo scudetto del 2022 vinto dal Milan:

L’ADDIO DI INZAGHI – «Non entro nel merito delle scelte, ma dico due cose. La prima è che bisogna ringraziare Simone per ciò che ha fatto in quattro anni, per lo scudetto della seconda stella e per aver fatto giocare l’Inter in un certo modo, ma è anche vero che poteva fare di più. Abbiamo buttato via due scudetti con la squadra più forte del campionato».



LA FINALE DI MONACO – «Sono rimasto seduto fino alla fine per rendere omaggio ai giocatori e a tutti quelli che hanno permesso la seconda finale in due anni. Era il minimo, non sarei mai andato via».