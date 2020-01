Scoppia la polemica, la risposta della moglie di Nocerino ad Ibrahimovic

La moglie di Nocerino si è offesa e tramite una storia Instagram ha pubblicato un commento velenoso

Zlatan Ibrahimovic in maniera ironica aveva ricordato il proprio compagno di squadra Antonio Nocerino: «Facevo tutto io, lui non mi ha mai fatto nemmeno un assist». In realtà lo svedese aveva risposto alla domanda di un giornalista in maniera scherzosa senza voler mancare di rispetto a nessuno. La moglie del Noce evidentemente si è offesa e tramite una storia su Instagram ha pubblicato un commento velenoso.

Sulla foto di Ibra compare un dito medio con le seguenti parole: «Comunque gli hai fatto solo 3 assist, bello».