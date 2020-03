Sconcerti: «Inter e Milan hanno bruciato quasi 3 miliardi »

Mario Sconcerti ha rilasciato alcune dichiarazione in un’intervista per la Radio Sportiva in cui ha analizzato la situazione di rossoneri e nerazzurri

Mario Sconcerti ha rilasciato alcune dichiarazione in un’intervista per la Radio Sportiva in cui ha analizzato la situazione di rossoneri e nerazzurri. Chiaramente in un paragone con i fasti del passato emerge una situazione di precarietà per il Milan. La continuità e gli investimenti di Silvio Berlusconi sono un lontano ricordo: «Milan? Non poteva avere la stessa regolarità avuta durante Berlusconi. Inter e Milan insieme, in 20 anni, hanno bruciato quasi 3 miliardi di euro» ha chiarito Sconcerti nell’intervista odierna parlando di Elliott e Suning.