Sconcerti: «Al giro di boa il Milan è da 8. I migliori rossoneri sono...»

Mario Sconcerti ha scritto le pagelle di questa prima parte di stagione rossonera sulle colonne del Corriere della Sera:

«Milan 8, i giocatori più utili sono stati Tonali (7) e Tomori (7). Il Milan merita un voto alto perché ha mantenuto l’andamento di un anno fa. Ha fatto oggi solo un punto in meno, ma con 42 punti sarebbe rimasto in testa anche la scorsa stagione. La sintesi è che è cresciuta l’Inter, non sceso il Milan»