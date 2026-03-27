Scippo bianconero, ci mette le mani Allegri: offerta ufficiale

Igli Tare si è mosso nell’ombra e ha sferrato un colpo improvviso, presentando un’offerta ufficiale che cambierà il mercato del Diavolo: scippo bianconero.

La sosta per gli impegni delle Nazionali arriva come una boccata d’ossigeno purissimo per il Milan di Massimiliano Allegri. Con otto “finali” ancora da disputare e il traguardo della stagione 2025/2026 ormai all’orizzonte, i rossoneri si trovano in una posizione che, solo pochi mesi fa, sembrava un miraggio. Il sogno Scudetto è tornato a essere un obiettivo concreto, alimentato non solo dalla solidità ritrovata del gruppo allegriano, ma anche dai vistosi e ripetuti segni di cedimento dell’Inter. La capolista di Chivu, infatti, ha mostrato nelle ultime settimane una vulnerabilità psicologica e atletica che ha riaperto completamente i giochi, rendendo questo finale di campionato un thriller mozzafiato.

In questo clima di attesa febbrile, il lavoro a Casa Milan non si ferma mai. Se Allegri è concentrato sul campo per raccogliere le energie necessarie allo sprint finale, il direttore sportivo Igli Tare è già proiettato verso la pianificazione della prossima estate. La strategia è chiara: per tornare stabilmente sul tetto d’Italia e d’Europa, la rosa necessita di innesti mirati. Se la ricerca di un bomber di razza resta la priorità assoluta, la dirigenza ha individuato nella difesa il reparto da puntellare con urgenza. Le grandi manovre sono già iniziate e il colpo grosso, a sorpresa, sembra destinato ad arrivare da una storica compagine bianconera, pronta a cedere uno dei suoi pezzi pregiati davanti a un’offerta congrua.

Colpo Milan dalle sponde del Bosforo: offerta ufficiale per Emirhan Topçu

La “bianconera” in questione non è però quella di Torino, bensì il Besiktas. Le “Aquile Nere” di Istanbul, che condividono con la Juventus i colori sociali ma con il Milan un asse di mercato sempre più caldo, hanno ricevuto nelle ultime ore un’offensiva formale per il loro baluardo difensivo: Emirhan Topçu. Secondo quanto rivelato dalla testata turca Takvim, il club rossonero avrebbe rotto gli indugi presentando una proposta ufficiale per il centrale classe 2001, accelerando una trattativa che fino a pochi giorni fa sembrava ancora in fase embrionale.

Colpo Milan dalle sponde del Bosforo: offerta ufficiale per Emirhan Topçu – milannews24.com (foto: profilo IF Topcu)

Il profilo di Topçu rispecchia perfettamente l’identikit del difensore moderno cercato da Tare e Allegri. All’età di 25 anni, il calciatore ha raggiunto la piena maturità agonistica, come testimoniano le statistiche collezionate con la maglia del Besiktas: 63 presenze ufficiali, condite da 2 gol e 1 assist. Numeri che parlano di un difensore estremamente affidabile, solido nel gioco aereo e capace di letture preventive d’alto livello, doti che lo hanno reso uno dei pilastri della difesa bianconera in Turchia. L’operazione ha subito una brusca accelerata grazie ai contatti diretti tra i due club, e la risposta del board del Besiktas è attesa a stretto giro di posta. Per il Milan, l’innesto di Topçu rappresenterebbe il primo tassello di una rivoluzione difensiva necessaria per blindare la porta e tentare, già dal prossimo agosto, un assalto ancor più deciso ai vertici della classifica.