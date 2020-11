Scaroni: «Siamo impegnatissimi sullo stadio, nuova domanda al Comune»

Paolo Scaroni, nel corso di un’intervista per Sky Sport, ha parlato del futuro del Milan e del nuovo stadio di Milano

Paolo Scaroni, nel corso di un’intervista per Sky Sport, ha parlato del futuro del Milan e del nuovo stadio di Milano: «Sullo stadio sono impegnatissimo, lo considero un tassello fondamentale per il Milan, per l’Inter e per tutte le squadre di calcio.

Se non ci mettiamo anche noi a costruire degli stadi moderni come hanno negli altri paesi, sarà difficile pensare che la Serie A riprenda il ruolo che aveva 15 anni fa. Abbiamo presentato la nuova domanda al Comune che recepisce le osservazioni fatte dalla Giunta, ora dovrà passare per il vaglio degli uffici».