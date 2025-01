Scaroni applaude Conceicao: «Mi aspettavo questo impatto, ecco perchè. Obiettivi? Ne abbiamo diversi, vi svelo qual è quello principale»

Scaroni, presidente del Milan, ha applaudito Sergio Conceicao per l’impatto avuto e fissato gli obiettivi dei rossoneri

Fuori dagli uffici della Lega Serie A il presidente del Milan Paolo Scaroni ha parlato così dell’impatto di Sergio Conceicao sul mondo rossonero e non solo:

PAROLE – «Conceicao? Devo dire che un po’ me l’aspettavo perché ha quel carattere lì. Mi pare che tutto stia andando in una buona direzione e speriamo che continui. Ne abbiamo tanti di obiettivi. Vogliamo rimanere in coppa naturalmente. E si ricordi che io ho sempre l’obiettivo di essere in Champions League l’anno prossimo».