Scaroni: «Champions? È qui che il Milan deve sempre stare»

Paolo Scaroni ha parlato dopo la sfida tra Milan e Atletico Madrid vinta dagli spagnoli nel finale. Le parole del presidente rossonero

Paolo Scaroni ha parlato a margine di Restore the music, iniziativa di Fondazione Milan, dopo la sfida di Champions League persa contro l’Atletico Madrid. Le parole del presidente del Milan raccolte da TuttoMercatoWeb sul ritorno dei rossoneri nella competizione:

«È stato molto emozionante per tutti, il Milan deve stare sempre in Champions, questo è l’obiettivo che ci poniamo. Poi le partite sono fatte di episodi e ieri ce ne sono stati non a nostro favore, ma nell’insieme ho visto una bella squadra. Resto fiducioso anche per questo girone di Champions, perché ho visto una squadra che è in grado di battere chiunque».

