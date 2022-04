Scamacca anche con Origi: Maldini cerca il sorpasso sull’Inter. Tutti i dettagli sul testa a testa coi nerazzurri

Secondo La Gazzetta dello Sport il colpo Scamacca per il Milan in questa fase non è strettamente vincolato a quello Origi: poi eventuali valutazioni saranno fatte più avanti per quadrate i conti.

Per il centravanti del Sassuolo è derby di mercato con l’Inter. Marotta ne parla con Carnevali da mesi ma l’appuntamento preso da Maldini con i neroverdi per dopo Pasqua è la dimostrazione che ora è il Diavolo a voler anticipare i tempi per sorpassare. L’Inter ad oggi è bloccata dalla situazione Lautaro e il Milan spera così di inserirsi convincendo gli emiliano e lo stesso giocatore che vorrebbe restare in Italia.

Il Sassuolo chiede 45 milioni più bonus, una cifra che Maldini e Massara vorrebbero abbattere inserendo nella trattativa alcuni dei giovani rossoneri migliori: da Colombo a Daniel Maldini, sino a Brescianini e Nasti. Da parte sua l’Inter non avrebbe problemi ad arrivare a quella cifra (prestito con obbligo di riscatto) ma ha bisogno di cedere prima Lautaro. In tutto questo l’interesse di club di Premier e Bundesliga può far partire un’asta e insieme alzare le richieste d’ingaggio del giocatore. Milan e Inter sono pronte a riconoscergli uno stipendio da 2 milioni netti più bonus.