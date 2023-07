Scamacca Milan, l’Inter parte all’assalto: ecco la prima offerta per l’ex Sassuolo

Gianluca Scamacca, seguito anche dal Milan per l’attacco, potrebbe finire all’Inter: ecco la prima offerta presentata dai nerazzurri

Tra i nomi fatti per l’attacco del Milan c’era anche quello di Gianluca Scamacca. Il centravanti italiano potrebbe fare ritorno in Serie A, per andare a giocare in una super rivale dei rossoneri: ovvero l’Inter.

Come riporta Sky Sport, i nerazzurri hanno presentato la prima offerta ufficiale al West Ham per una cifra attorno ai 20-22 milioni di euro. Il calciatore si trasferirebbe a titolo definitivo. L’ex Sassuolo, che gradirebbe anche la destinazione Roma, accoglierebbe favorevolmente la possibilità di andare in un club che gioca la Champions League (a differenza dei giallorossi).