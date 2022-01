Scaloni: «Messi ha avuto il Covid, è fuori forma in questo periodo»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Scaloni, commissario tecnico dell’Argentina, ha spiegato le ragioni che hanno portato alla mancata convocazione di Lionel Messi:

«Vorremmo che fosse qui. Ho avuto una conversazione con lui e mi ha detto che ha sofferto molto per il COVID. Ha avuto la maggior parte dei sintomi. È importante che si riprenda fisicamente e ho deciso che è meglio non rischiare. Non gioca da molto tempo e penso che la decisione sia stata quella giusta. In assenza di Messi la fascia di capitano sarà indossata da Angel di Maria».