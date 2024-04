Sassuolo Milan, decisione presa in difesa: Pioli lo rilancia! La scelta del tecnico

Sassuolo-Milan, Stefano Pioli ha sciolto le riserve in difesa: con Tomori ci sarà Simon Kjaer a guidare il reparto

Come riportato da Sky, Stefano Pioli ha sciolto le riserve per quanto riguarda la formazione del Milan per la sfida di domani alle 15 sul campo del Sassuolo.

Il tecnico emiliano infatti ha scelto di rispolverare Simon Kjaer al fianco di Fikayo Tomori nel reparto difensivo. Gabbia verrà tenuto a riposo per la Roma con Thiaw che al momento appare in vantaggio per partire nuovamente dall’inizio contro i giallorossi.