Sassuolo Milan, retroscena Allegri: è successo al termine della partita!

Sassuolo Milan, spunta il retroscena legato a Massimiliano Allegri: tecnico visibilmente provato al termine della sconfitta odierna

L’immagine di Massimiliano Allegri in panchina, con le mani sul volto, è l’emblema di un Milan che sembra aver smarrito la propria identità. La sconfitta per 2-0 contro il Sassuolo al Mapei Stadium — firmata dai gol di Berardi e Laurienté — è stata definita dallo stesso tecnico come la “partita più brutta del campionato”. Un naufragio totale, aggravato dall’espulsione di Fikayo Tomori nel primo tempo, che ha lasciato i rossoneri impotenti e statici.

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Sassuolo Milan, i numeri del crollo: un girone di ritorno horror

Il rendimento della squadra nel 2026 racconta di un’involuzione drammatica:

Punti e Gol : Nelle ultime cinque partite il Milan ha raccolto appena 4 punti , segnando una sola rete (Rabiot contro il Verona).

: Nelle ultime cinque partite il Milan ha raccolto appena , segnando una sola rete (Rabiot contro il Verona). Blackout offensivo : Dopo un girone d’andata quasi perfetto, l’attacco si è spento: stelle come Rafael Leão e Christian Pulisic sono diventate l’ombra di se stesse.

: Dopo un girone d’andata quasi perfetto, l’attacco si è spento: stelle come e sono diventate l’ombra di se stesse. Classifica in bilico: Con la Juventus a -2 e il Como a -5, la qualificazione in Champions League non è più scontata.

Allegri ha chiesto di “restare uniti” per preparare la sfida decisiva contro l’Atalanta, sottolineando che il destino è ancora nelle mani del gruppo, ma la sensazione di disperazione è ormai palpabile tra i tifosi.