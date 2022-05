Sassuolo Milan, Pioli mescola le carte: pronto Ante Rebic in attacco

Ante Rebic sembra il favorito per il ruolo di prima punta nel match del Milan contro il Sassuolo. Ballottaggio con Giroud

Vigilia di Sassuolo-Milan per Stefano Pioli, che pensa alla miglior formazione da schierare nel match decisivo per lo Scudetto. Il tecnico rossonero pensa alla sorpresa in attacco.

Secondo quanto riportato da Tuttosport infatti, c’è la pazza idea Rebic che vaga nella mente dell’allenatore. Il croato è apparso in grande spolvero nelle ultime apparizioni e potrebbe guadagnare il posto da titolare al centro dell’attacco. È testa a testa con Olivier Giroud.