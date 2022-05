Sassuolo Milan, per il maxischermo filtra pessimismo: il punto

Sassuolo Milan, per l’installazione del maxischermo in città filtra pessimismo: il punto di Repubblica sulla situazione tra Comune e Questura

Il Milan che sfiderà il Sassuolo avrà al suo fianco ben 18mila tifosi alla volta del Mapei Stadium. Gli altri faranno sentire il proprio calore da casa e nei giorni scorsi si pensava all’installazione di un maxischermo a Milano per assistere al match. Dopo le aperture di Comune e Regione però, la strada sembra in salita.

Come riportato da Repubblica infatti, cominciano ad essere stretti i tempi. C’è bisogno che il club rossonero inoltri la richiesta alla Questura, cosa che ancora non è stata fatta. Dalle parti di Via Aldo Rossi filtra irritazione per la poca chiarezza nell’indicazione di una sede adatta.