Sassuolo Milan, il retroscena a fine partita: il motivo che ha portato i rossoneri a non salutare i tifosi

Sassuolo Milan, svelato il retroscena di fine partita che ha visto protagonista Maignan e la squadra rossonera

Il pomeriggio del Mapei Stadium si è trasformato in un incubo per il Milan di Massimiliano Allegri. La sconfitta per 0-2 contro il Sassuolo di Fabio Grosso, maturata a causa delle reti di Berardi e Laurienté, ha certificato il momento di profonda crisi dei rossoneri, apparsi storditi e incapaci di reagire anche a causa dell’espulsione di Tomori al 24′. Nonostante l’incessante incitamento dei sostenitori giunti da Milano, il fischio finale ha dato il via a una contestazione durissima: «Dal settore ospiti si sono alzati fischi assordanti all’indirizzo dell’ennesima, brutta prova del Milan nell’ultimo periodo».

In questo clima di estrema tensione, ha fatto scalpore la decisione di Mike Maignan. Il portiere e capitano rossonero, subito dopo il termine della gara, ha consigliato ai compagni di squadra «di ritirarsi subito negli spogliatoi, al fischio finale della partita, senza andare a ringraziare i tifosi nel settore ospiti per il loro supporto». Un gesto che, in un primo momento, era apparso come una rottura definitiva tra squadra e ambiente, ma che nelle ultime ore ha trovato una spiegazione più complessa.

Sassuolo Milan, il retroscena: il messaggio degli ultras a Maignan

Secondo quanto filtrato dall’ambiente rossonero, il comportamento del numero 16 non sarebbe stato dettato da arroganza, bensì dal recepimento di un segnale preciso arrivato dagli spalti. «Il numero 16 del Milan avrebbe semplicemente dato seguito all’invito degli stessi ultras milanisti. Infatti, il cuore pulsante della tifoseria rossonera, durante i fischi, avrebbe chiesto – a gesti – ai giocatori di non avvicinarsi al loro ospite».

Maignan, agendo da leader e conoscendo bene le dinamiche della piazza, avrebbe capito immediatamente che «non tirasse buona aria», evitando così un confronto diretto che avrebbe potuto degenerare in una situazione ancora più spiacevole. Il capitano ha preferito scudare la squadra, rimandando il chiarimento con i sostenitori a un momento più sereno, nella speranza che il campo torni presto a dare ragione ai colori rossoneri.