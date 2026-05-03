Sassuolo Milan e il disappunto di Maignan: gesto inequivocabile verso la Curva. La ricostruzione

Sassuolo Milan, gesto di disappunto di Maignan nei confronti della Curva Sud: è successo a fine partita. La ricostruzione

Al termine della sfida persa per 2-0 contro il Sassuolo, si è consumato un brusco strappo tra il Milan e i propri sostenitori. Nonostante un sostegno encomiabile durato per tutta la partita, i tifosi rossoneri hanno accolto la squadra con fischi sonori e cori di contestazione al triplice fischio. La delusione dei supporter, legata al brutto spettacolo offerto in campo, è culminata nel coro identitario «”Il Milan siamo noi”» intonato proprio mentre i giocatori si avvicinavano al settore ospiti.

Sassuolo Milan e la reazione di Maignan: squadra nel tunnel

Secondo quanto ricostruito dallo studio di DAZN, il capitano Mike Maignan è stato il protagonista del mancato confronto finale:

Gesto del capitano : Notando l’accoglienza ostile, Maignan ha richiamato i compagni con un gesto deciso della mano.

: Notando l’accoglienza ostile, Maignan ha richiamato i compagni con un gesto deciso della mano. Rientro immediato : Invece di fermarsi sotto la curva, il portiere ha condotto l’intero gruppo direttamente negli spogliatoi.

: Invece di fermarsi sotto la curva, il portiere ha condotto l’intero gruppo direttamente negli spogliatoi. Clima teso: Questo episodio certifica la profondità della crisi, segnando una frattura evidente tra la leadership dello spogliatoio e una tifoseria ormai stanca del rendimento nel girone di ritorno.