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Sassuolo Milan e il disappunto di Maignan: gesto inequivocabile verso la Curva. La ricostruzione

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2 ore ago

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Sassuolo Milan, gesto di disappunto di Maignan nei confronti della Curva Sud: è successo a fine partita. La ricostruzione

Al termine della sfida persa per 2-0 contro il Sassuolo, si è consumato un brusco strappo tra il Milan e i propri sostenitori. Nonostante un sostegno encomiabile durato per tutta la partita, i tifosi rossoneri hanno accolto la squadra con fischi sonori e cori di contestazione al triplice fischio. La delusione dei supporter, legata al brutto spettacolo offerto in campo, è culminata nel coro identitario «”Il Milan siamo noi”» intonato proprio mentre i giocatori si avvicinavano al settore ospiti.

Sassuolo Milan e la reazione di Maignan: squadra nel tunnel

Secondo quanto ricostruito dallo studio di DAZN, il capitano Mike Maignan è stato il protagonista del mancato confronto finale:

  • Gesto del capitano: Notando l’accoglienza ostile, Maignan ha richiamato i compagni con un gesto deciso della mano.
  • Rientro immediato: Invece di fermarsi sotto la curva, il portiere ha condotto l’intero gruppo direttamente negli spogliatoi.
  • Clima teso: Questo episodio certifica la profondità della crisi, segnando una frattura evidente tra la leadership dello spogliatoio e una tifoseria ormai stanca del rendimento nel girone di ritorno.

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