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Sassuolo Milan 2-0: sconfitta per i rossoneri che scivolano a -3 dal Napoli
Sassuolo Milan LIVE: sintesi, cronaca, moviola e risultato del match valido per la 35a giornata di Serie A in programma alle 15
Alle 15 in campo al Mapei Stadium, Sassuolo-Milan, match valido per la 35a giornata di Serie A. Segui con noi di Milannews24 la diretta dell’incontro.
Sassuolo Milan: sintesi e moviola
94′ – Finisce il match: VINCE IL SASSUOLO 2-0!
71′ – Ultimo cambio per il Milan, fuori Jashri dentro Ricci.
59′ – Cambio per Allegri: dentro Loftus-Cheek, Pulisic e Gimenez, fuori Saelemaekers, Fofana e Leao. Nel Sassuolo fuori Berardi e dentro Volpato.
51′ – Sassuolo vicino al 3-0! Cross sul secondo palo dove Berardi la schiaccia sul destro e Thorsvedt da pochi passi di testa, disturbato da Gabbia, la tira alta.
47′ – GOL DEL SASSUOLO! Lauriente raddoppia.
46′ – Inizia il secondo tempo. Entra Athekame al posto di Nkunku.
45′ – Termina la prima frazione di Sassuolo Milan: neroverdi avanti grazie alla rete di Domenico Berardi
24′ – Arriva il secondo cartellino giallo per Tomori. il Milan rimane in 10
19′ – Leao ha la palla del possibile 1-1, calcia forte con il mancino ma non inquadra lo specchio
9′ – Tomori è il primo ammonito della gara
5′ – Bastano 5 minuti al Sassuolo per sbloccarla: Berardi riceve da Laurienté e calcia di prima sul secondo palo. Maignan non arriva
1′ – Si parte con il primo possesso della sfida, che è rossonero
Sassuolo Milan, IL TABELLINO
SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Idzes (dal 40′ Coulibaly) , Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Nzola, Laurienté. All. Grosso
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Jashari, Rabiot, Estupinan; Nkunku, Leao. All. Allegri