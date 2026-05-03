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Sassuolo Milan 2-0: sconfitta per i rossoneri che scivolano a -3 dal Napoli

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34 minuti ago

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Allegri

Sassuolo Milan LIVE: sintesi, cronaca, moviola e risultato del match valido per la 35a giornata di Serie A in programma alle 15

Alle 15 in campo al Mapei Stadium, Sassuolo-Milan, match valido per la 35a giornata di Serie A. Segui con noi di Milannews24 la diretta dell’incontro.

AGGIORNA LIVE

Sassuolo Milan: sintesi e moviola

94′ – Finisce il match: VINCE IL SASSUOLO 2-0!

71′ – Ultimo cambio per il Milan, fuori Jashri dentro Ricci.

59′ – Cambio per Allegri: dentro Loftus-Cheek, Pulisic e Gimenez, fuori Saelemaekers, Fofana e Leao. Nel Sassuolo fuori Berardi e dentro Volpato.

51′ – Sassuolo vicino al 3-0! Cross sul secondo palo dove Berardi la schiaccia sul destro e Thorsvedt da pochi passi di testa, disturbato da Gabbia, la tira alta.

47′ – GOL DEL SASSUOLO! Lauriente raddoppia.

46′ – Inizia il secondo tempo. Entra Athekame al posto di Nkunku.

45′ – Termina la prima frazione di Sassuolo Milan: neroverdi avanti grazie alla rete di Domenico Berardi

24′ – Arriva il secondo cartellino giallo per Tomori. il Milan rimane in 10

19′ – Leao ha la palla del possibile 1-1, calcia forte con il mancino ma non inquadra lo specchio

9′ – Tomori è il primo ammonito della gara

5′ – Bastano 5 minuti al Sassuolo per sbloccarla: Berardi riceve da Laurienté e calcia di prima sul secondo palo. Maignan non arriva

1′ – Si parte con il primo possesso della sfida, che è rossonero

Sassuolo Milan, IL TABELLINO

SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Idzes (dal 40′ Coulibaly) , Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Nzola, Laurienté. All. Grosso

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Jashari, Rabiot, Estupinan; Nkunku, Leao. All. Allegri

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