Sassuolo, Dionisi a DAZN: «Non mi aspettavo questo risultato». Le parole dell’allenatore dopo la vittoria contro il Milan

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato così a DAZN del match vinto contro il Milan.

LA GIOIA DOPO IL 5-2 – «Spero che sia la vittoria più bella tra società e tifosi. Siamo stati prestativi, ma altre volte non lo siamo stati. È un bel segnale per il futuro, ma se è un risultato importante lo devono dire altri. Non mi aspettavo questo esito, ma nella partita sì: lavoriamo per creare questo. Oggi ho visto la corsa indietro come in poche altre occasioni, così mettiamo in difficoltà squadre importanti come il Milan»

VITTORIA A SAN SIRO – «Io sinceramente ci tengo più a fare punti che vincere altre partite. Alzano la sicurezza, ma anche la presunzione. Questo risultato ci deve dare certezze e sicurezza».