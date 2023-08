Atalanta, Gasperini: «De Ketelaere arriva dal Milan, significa che…». Le parole del tecnico della Dea, sulla vittoria e sul mercato

Intervistato da DAZN, Gasperini ha parlato dopo Sassuolo Atalanta della vittoria, dell’ex Milan De Ketelaere e non solo. Ecco le sue dichiarazioni:

LA VITTORIA – Oggi abbiamo giocato in un clima infernale. Bisogna fare un plauso a tutti i giocatori. I giocatori di qualità e fresca che abbiamo inserito nel secondo tempo hanno spostato l’ago di bilancia. Abbiamo fatto una partita molto attenta, questo ci permette di lavorare bene

DE KETELAERE – Presto per fare accostamenti con Ilicic, hanno caratteristiche diverse. C’è da lavorare molto, ma arriva da un ambiente come il Milan, dove si lavora molto bene. Sono avvantaggiato. Ha le qualità giuste, mi piace. detto questo non è tutto buono ciò che ha fatto oggi

ZAPATA – Se è all’Atalanta, lo faccio giocare. Con lui, come con Muriel, non mi metterò mai contro le loro scelte: devo troppo a questi giocatori. Devono essere felici, decideranno con la società