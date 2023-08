Ex Milan, De Ketelaere: «Ho aspettato a lungo questo. Gasperini..». Le parole del giocatore, a segno all’esordio con la maglia della Dea

Intervistato da DAZN, l’ex Milan Charles De Ketelaere ha parlato dopo la rete e la vittoria dell’Atalanta contro il Sassuolo. Di seguito le sue dichiarazioni:

IL GOL – Ho aspettato a lungo sensazioni come queste, volevo segnare e sono contento che sia servito per vincere la partita. L’inserimento per il gol? Ho provato a fare ciò che vuole

IL RISCATTO – Per me è una bella opportunità e voglio fare bene

GASPERINI – Mi piace il suo modo di giocare, sono venuto anche per questo. L’Atalanta è una grande squadra e voglio fare bene