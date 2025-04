Sartori Milan, parla l’ad del Bologna: il club rossonero dovrà virare su altri candidati! Le dichiarazioni. Segui le ultimissime

Claudio Fenucci, ad del Bologna, ha parlato al Corriere dello Sport del futuro di Giovanni Sartori.

SATORI-MILAN – «Conosco Giovanni da decenni: posso solo dire che la sua serietà, al di là dei contratti, è fuori discussione. Ad Italiano e il suo staff poi, abbiamo già manifestato la volontà di proseguire il rapporto: per i risultati, ma anche per il modo in cui è entrato nella testa dei giocatori. Credo che in generale non ci saranno problemi per il futuro della struttura dirigenziale».

ULTIMA SCONFITTA – «Vogliamo rimanere concentrati sul campo non siamo preoccupati per l’ultima sconfitta, dopo gli errori iniziali la squadra ha fatto una buona prestazione. Queste partite sono sempre le più diffi cili, si tratta delle squadre più forti del campionato. I ragazzi comunque hanno già voltato pagina. E adesso pensano solo all’Inter».