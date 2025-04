Sarri Milan, il toscano resta una suggestione possibile! Gli aggiornamenti sul futuro

Condividi via email

Sarri Milan, il tecnico toscano resta un candidato forte per la panchina rossonera della prossima stagione: tutti gli aggiornamenti sull’ex Lazio

Come riportato da calciomercato.com, per la panchina del Milan della prossima stagione non va scartato il nome di Maurizio Sarri:

PAROLE – «In queste settimane il suo profilo è stato accostato a Milan e Roma, due società in cerca di un allenatore per la prossima stagione perché sia Conceiçao che Ranieri – per motivi diversi – sono destinati a lasciare le rispettive panchine.