Sarri Milan, la suggestione a sorpresa resta viva! Quel precedente lascia ben sperare. Il retroscena

Sarri Milan, resta viva la suggestione legata al possibile arrivo del tecnico toscano sulla panchina rossonera: il retroscena

Come riportato da calciomercato.com, tra i pretendenti alla panchina del Milan per la prossima stagione non c’è da scartare neanche la candidatura di Maurizio Sarri, allenatore attualmente libero dopo l’ultima esperienza alla Lazio.

Il Milan, che già la scorsa estate aveva sondato il terreno per l’allenatore ex Lazio e che è praticamente certo del cambio in panchina per la prossima stagione, visto che Conceicao lascerà il capoluogo meneghino a giugno.