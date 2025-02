Sarri Milan, conferme sul tentativo di dicembre! Conceicao piano B, cosa è successo

Condividi via email

Sarri Milan, arrivano conferme importanti sul tentativo del club rossonero di ingaggiare il toscano dopo Paulo Fonseca. Il retroscena

Intervistato dal Corriere della Sera, Maurizio Sarri, ex tecnico della Lazio tra le altre, ha risposto così all’indiscrezione per cui il Milan avesse cercato lui per il post Fonseca e prima della firma con Sergio Conceicao. Le sue dichiarazioni:

È vero che ha rifiutato un contratto di 6 mesi al Milan che poi ha scelto Conceiçao?

«Non rispondo, le dico solo che in generale ho ricevuto proposte formulate in maniera tale da non farmi vacillare»