Sarri Milan, clamorosa rivelazione: «Potrebbe riproporsi lo scenario a queste condizioni». Le ultimissime sui rossoneri

Alfredo Pedullà non chiude la porta sulla pista Maurizio Sarri al Milan.

LE PAROLE – «Sarri resterebbe volentieri in Serie A e avrebbe detto sì al Milan che lo aveva messo in cima alla lista nei giorni dell’addio a Fonseca, ma non per un contratto di sei mesi. Semplicemente perché lui ritiene che in un grande club ci debbano essere a maggior ragione le condizioni almeno biennali per sviluppare il suo lavoro. Il Milan può essere sempre una soluzione per i prossimi mesi se il club decidesse di interrompere il rapporto con Conceicao».