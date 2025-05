Sarri, strizza l’occhio al Milan: tra offerte e volontà dell’allenatore. La notizia

Sarri è il nome in pole position per la panchina del Milan: gli ultimi aggiornamenti sulla situazione del tecnico toscano

«Rivoluzione Milan: ecco il biennale per Sarri», l’edizione odierna del Corriere dello Sport indica il tecnico toscano come il profilo in pole position per dare il via alla nuova epoca rossonera. Il club offrirebbe un contratto di due anni.

L’ex allenatore di Lazio, Juventus e Napoli tra le altre, ha voglia di tornare in gioco e la proposta sembrerebbe essere quella giusta. Il mister avrebbe manifestato più volte apprezzamenti per la destinazione Milan.