Sarri Milan, l’ex Lazio è al momento in pole! C’è un retroscena che risale a dicembre… Segui le ultimissime sui rossoneri

Come riportato da Tuttosport, il candidato in pole per la panchina del Milan della prossima stagione è Maurizio Sarri, attualmente libero dopo l’ultima esperienza alla Lazio e cercato dai rossoneri anche a dicembre prima dell’arrivo di Sergio Conceicao.

Tuttavia Furlani non scarta ancora a priori l’ipotesi di un allenatore straniero e per questo è ancora presente l’ipotesi di affidare la panchina del Milan a Xavi. Sullo sfondo, secondo la Gazzetta dello Sport, restano le candidature di Allegri, sul quale il Napoli è in pole per l’eventuale dopo Conte, e Italiano, vicino però al rinnovo col Bologna.