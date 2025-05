Allegri Milan, sfuma la pista che porta al livornese? C’è il top club in pressing sull’ex Juve

Allegri Milan, può sfumare la pista che porta all’allenatore livornese: il Napoli è in pressing per l’eventuale sostituzione di Conte

Massimiliano Allegri sembra avere messo in pausa le trattative per l’Arabia Saudita, aspettando sviluppi per un possibile ritorno in Italia. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, una delle opzioni principali per Allegri sarebbe il Napoli, dove Aurelio De Laurentiis incontrerà Antonio Conte per discutere il progetto tecnico della squadra partenopea per la prossima stagione.

Se Conte dovesse rifiutare l’offerta del Napoli, Allegri potrebbe essere considerato come alternativa. Questo scenario potrebbe avere implicazioni anche per il Milan, che è alla ricerca di un nuovo allenatore e aveva Allegri tra i suoi obiettivi.