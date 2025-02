Sarri Milan, messaggio del tecnico ai rossoneri? Parole chiare sul futuro!

Condividi via email

Sarri Milan, il tecnico toscano ha assicurato di non avere alcun problema nel lavorare con una società gestita da un fondo

Nel corso dell’intervista al Corriere della Sera, Maurizio Sarri, ex tecnico della Lazio accostato anche al Milan prima della firma con Sergio Conceicao, ha assicurato di non avere alcun problema a lavorare con società gestite da fondi, proprio come il club rossonero.

Farebbe fatica a lavorare con i fondi?

«Non credo: il fondo punta a realizzare utili con un club. Ma per incrementare i ricavi servono risultati sportivi, quindi gli obiettivi coinciderebbero».