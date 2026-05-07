Santiago Gimenez e l’ultima chance per riprendersi il Milan: dal digiuno di gol alle ombre sul futuro. Atalanta decisiva

Santiago Gimenez è chiamato al riscatto nella gara di domenica sera contro l’Atalanta: il messicano si gioca il futuro

Domenica 10 maggio, le luci di San Siro illumineranno quella che, per Santiago Giménez, ha tutta l’aria di essere l’ultima chiamata rossonera. In vista del big match contro l’Atalanta, Massimiliano Allegri sembra intenzionato a rimescolare le carte in attacco, complice la sterilità offensiva che attanaglia il Milan ormai da settimane. La grande novità dovrebbe essere il ritorno dal primo minuto del centravanti messicano, una scelta figlia più della disperazione tattica che di una reale continuità di rendimento. Giménez si gioca tutto in 90 minuti: il suo futuro a Milano è infatti ridotto a un lumicino, e solo una prestazione d’altri tempi potrebbe convincere la dirigenza a non inserirlo nella lista dei partenti durante il prossimo mercato estivo.

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Giménez e l’incubo dei 365 giorni: un anno senza esultare

Il dato statistico che accompagna l’ingresso in campo di “Santi” è da brividi e racconta perfettamente la crisi d’identità del numero 9: Giménez non segna in Serie A da oltre un anno. L’ultima volta che il messicano ha gonfiato la rete risale al maggio 2025, in un Milan-Bologna terminato 3-1, gara in cui fu l’eroe assoluto con una splendida doppietta. Da quella serata di gloria, il vuoto. Tra infortuni, prestazioni anonime e un girone di ritorno horror che ha visto l’intera squadra smarrire la via del gol, l’ex Feyenoord è diventato il simbolo di un investimento da 40 milioni di euro che non ha dato i frutti sperati.

Giménez e la corsa Champions: leadership cercata

Con Luka Modrić ancora ai box e Adrien Rabiot chiamato a gestire il centrocampo, spetta a Giménez dare un segnale di vita davanti. La sfida contro la Dea non è solo una questione personale, ma il crocevia per l’intera stagione del Diavolo: fallire l’accesso alla prossima Champions League significherebbe il crollo definitivo del progetto tecnico di Allegri. Santiago sa che Furlani e Tare stanno già monitorando altri profili in attacco, e che il suo riscatto o la sua permanenza passano inevitabilmente da questi ultimi 270 minuti di campionato. Sarà il ritorno del “Bebote” o l’ennesimo capitolo di un addio annunciato?