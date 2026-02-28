Connect with us

MN24 – Santiago Gimenez, luce in fondo al tunnel: c’è quella partita cerchiata in rosso

Santiago Gimenez è ormai prossimo al rientro: la prossima settimana il rientro in gruppo, nel mirino la gara del 15 marzo contro la Lazio

Nella conferenza stampa di presentazione della sfida contro la Cremonese, Massimiliano Allegri ha tracciato la rotta per il finale di stagione, definendo il mese di marzo come l’inizio della “discesa” verso gli obiettivi prefissati. Tra le notizie più attese dai tifosi rossoneri, spicca il piano di rientro per il punto di riferimento offensivo della squadra: Santiago Giménez.

Secondo quanto riferito da Milannews24, l’attaccante messicano è ormai prossimo a lasciarsi alle spalle i postumi dell’operazione alla caviglia di metà dicembre. Allegri ha confermato che il calciatore tornerà ad allenarsi stabilmente con il gruppo a partire dalla prossima settimana, con un obiettivo cerchiato in rosso sul calendario: la gara del 15 marzo contro la Lazio.

Il ritorno di Giménez rappresenta un tassello fondamentale per blindare il secondo posto e affrontare con rinnovata potenza di fuoco lo sprint finale. La sua capacità di finalizzazione e il carisma internazionale sono gli elementi che il tecnico livornese considera necessari per compiere “l’ultimo scalino” stagionale. In attesa del rientro del suo numero 9, il Milan si affiderà a Füllkrug e Leão, ma lo sguardo è già rivolto a metà mese, quando il “Bebote” tornerà a ruggire a San Siro.

